​​​​​​​انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا

وتوافد المئات من معلمي ومعلمات الإدارات الذاتية المدنية والديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا والرئاسات المشتركة للجان التربية والتعليم في مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى الرئاسة المشتركة لهيئة التربية، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية وعدد من نواب الرئاسة في المجلس التنفيذي وأعضاء من مجلس سوريا الديمقراطية.

وزُينت صالة المؤتمر بعبارات "التعدد اللغوي والتنوع الثقافي حق إنساني وإغناء للحضارة الديمقراطية، عطاء وتضحيات شهدائنا أساس لبناء أجيال حرة".

المؤتمر بدأ بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم، ألقتها باللغة الكردية كوثر دوكو، وباللغة العربية ألقاها رجب المشرف، رحبّا من خلالهما بكافة معلمي ومعلمات شمال وشرق سوريا وباركا حلول المؤتمر الأول للهيئة على كافة الحضور.

واستهل الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم رجب المشرف حديثه بتحية الشهداء الذين وصفهم بالنبراس والقدوة لكل الأجيال، مؤكدًا "ما يجري الآن في شمال شورق سوريا ليس إلا تعبيرًا صادقًا وحقيقيًّا ورغبة في العيش المشترك بين مختلف مكوناتها وإفساح المجال لكل مكون أن يعبّر عن شخصيته المستقلة من خلال التعبير عن ذاته وثقافته".

وأشار المشرف الى تأسيس الإدارة الذاتية التي رسخت الديمقراطية والعيش المشترك بعد عقود طويلة من الظلم والاستبداد والإقصاء التي خرج الشعب السوري ضدها منذ عام 2011.

وأوضح المشرف "في ظروف صعبة وعدم توفر المقومات الحقيقية لبدء العملية التربوية، من الأبنية المدرسية والكتاب المدرسي والكادر التعليمي والإداري، كان لا بد أن من الاعتماد على القدرات الذاتية للإدارة الناشئة على الرغم من إمكاناتها المحدودة، انطلقت العملية التربوية في الإدارات الذاتية والمدنية، ووضعت المناهج الدراسية باللغات العربية والكردية والسريانية وتدريب كوادر من المعلمين للارتقاء بالعملية التربوية، بالإضافة الى افتتاح عدد من الجامعات في قامشلو وكوباني وعفرين وافتتاح جامعة أخرى في الرقة هذا العام".

وتستمر أعمال المؤتمر بإلقاء عدد من الكلمات ومناقشة الواقع التعليمي في المنطقة والصعوبات التي تواجهه سير العملية التعليمية.

(خ ج-أ ع/ مـ)

ANHA