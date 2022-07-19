​​​​​​​انطلاق فعاليات المنتدى الدولي حول ثورة 19 تموز

انطلقت صباح اليوم، فعاليات المنتدى الدولي حول ثورة 19 تموز، بحضور شخصيات سياسية وكتّاب ومثقفين من شمال وشرق سوريا والخارج، أبرزهم وزير الخارجية الفرنسي الأسبق برنارد كونشير والكاتب والمؤلف المختص بالشؤون الكردية باتريس فرانشيسكي والكاتبة الفرنسية روكسانة دماسيونوفي وممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في فرنسا خالد عيسى.

يضم المنتدى ثلاث جلسات؛ الجلسة الأولى بعنوان (ثورة 19تموز، وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية)، والثانية بعنوان (الإدارة الذاتية الديمقراطية، كتجربة ونموذج)، والثالثة بعنوان (العوائق والتحديات التي تعترض ثورة 19 تموز)، وكل جلسة تتألف من 3 محاور، يلقيها محاضرون من شمال وشرق سوريا وسوريا والعالم.

هذا وانطلقت فعاليات المنتدى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقيت كلمة الافتتاحية من قبل عضو مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، أحمد سينو.

وسيتم إلقاء عدة كلمات من قبل الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة حكمت حبيب، والناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية آرام حنا، ومسؤولة مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية المرأة روكسان محمد، ومن ثم سيتم عرض سنفزيون عن ثورة 19 تموز.

تبدأ بعدها الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "ثورة 19 تموز وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية"، إدارة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر.

فيما يدير الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "الإدارة الذاتية الديمقراطية كتجربة ونموذج" الدكتور في القانون الجنائي والعلوم السياسية ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، مختار غباشي.

فيما الجلسة الثالثة وعنوانها "العوائق والتحديات التي تعترض ثورة 19 تموز"، يديرها المهندس والباحث الأكاديمي آزاد علي.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المنتدى مساء اليوم، عبر بيان ختامي.

(م ح)

ANHA