​​​​​​​انطلاق فعاليات المهرجان الثاني للرمان في بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي

حضر المهرجان ممثلون وممثلات عن جميع المجالس والمؤسسات المحلية في المنطقة الشرقية وقيادات عسكرية في ساحة هجين، بالإضافة إلى المزارعين المشاركين في المهرجان والعشرات من الأهالي.

بدأ المهرجان بإلقاء كلمة ترحيبية من قبل أحد الوجهاء في ناحية السوسة "علي السلوم" الذي رحب من خلالها بالضيوف وأثنى على المزارعين وحثهم على الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وهو زراعة أشجار الرمان الذي ارتبط اسمه باسم بلدة السوسة، وتكلم عن أصل زراعة الرمان التي استقدموها من العراق.

تلتها كلمة لصاحب البستان الذي أقيم فيه المهرجان "جاسم الفارس" وتحدث من خلالها عن أهمية زراعة الرمان بالنسبة لأهالي بلدة السوسة وعن تاريخ زراعته وكيف أن أحد الأهالي استقدم هذه الشجرة من العراق ومن ثم توافد الأهالي على زراعتها حتى أصبحت تشكل موسماً رئيساً ومصدر دخل للسكان في البلدة.

ومن ثم تم تقديم فقرة فنية وشعرية قدمها الأطفال الذين رددوا أغاني عن ثمار الرمان.

بعدها تجولت لجنة التقييم ضمن المعرض لتقييم منتوجات المزارعين المشاركين في المهرجان ولمعرفة أنواع الرمان وتذوق المنتجات الغذائية التي تستخرج من ثمار الرمان.

الجدير بالذكر أن السنوات الماضية شهدت جفافاً أثر على محاصيل الرمان، وفي العام الجاري أثر انخفاض منسوب مياه نهر الفرات نتيجة قطعها من قبل الدولة التركية على الواقع الزراعي عامة ومحصول الرمان بشكل خاص في السوسة.

(ث ع/ل)

ANHA