​​​​​​​انطلاق فعاليات المهرجان السادس لفن الطفل في بلدة رميلان

وبدأت اليوم فعاليات المهرجان السادس لفن الطفل في شمال وشرق سوريا وبرعاية حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي وحركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا.

وشارك في افتتاحية اليوم الأول للمهرجان، المئات من أطفال شمال وشرق سوريا وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان.

وبحسب لجنة الإشراف على فعاليات مهرجان، فإن المهرجان هو إهداء لأطفال سري كانيه وكري سبي وعفرين والقائد أوجلان ولكافة الشعوب التواقة للسلام.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول عروض" فرقة اوكيسترا في مدينة قماشلو، فرقة هوري للموسيقا من مدينة عامودا، الشهيدة نالين للدبكة من منطقة كوجرات، وأطفال سارية باران لعروض المسرح من قامشلو، جبل قامشلو للدبكة من تل حميس، الشهيد سرحد للموسيقا من رميلان، وفرقة الشهيد يكتا من رميلان، وفرقة كوليلكن روج آفا للموسيقا من قامشلو".

والجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان ستستمر لمدة 3 أيام على خشبة مسرح آرام تيكران للثقافة والفن.

(ك عل)

ANHA