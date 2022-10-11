​​​​​​​انطلاق فعاليات الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة في الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج

شارك في الكونفرانس الثاني للاتحاد، الذي عقد في صالة الملعب البلدي وسط مدينة الرقة، نحو 150 عضوة من اتحاد المرأة الشابة في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة الرقة، ومكتب تجمع نساء زنوبيا، والأحزاب السياسية.

وزينت صالة الكونفرانس بصور شهيدات الحرية، ويافطات كتب عليها "إن الشعب الذي لا يقوى على تنظيم نفسه بنفسه سيبقى عبداً".

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة ألقتها منسقية المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، ريم دادا، رحبت خلالها بكافة المشاركات في الكونفرانس، وباركت انعقاده على عضوات اتحاد المرأة الشابة، والقائد عبد الله أوجلان الذي يناضل منذ 24 عاماً في سجن إمرالي من أجل حرية كافة الشعوب المضطهدة، وعلى الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق الحرية.

وأوضحت ريم دادا "نعقد هذا الكونفرانس في ظل ما نتعرض إليه من تهديدات وهجمات"، معتبرة انعقاد الكونفرانس "خطوة مقدسة لا بد من أن تكلل بالنصر".

وأضافت: "منذ بداية ثورة روج آفا، التي مرت عليها 10سنوات، ومستمرة حتى يومنا هذا بالدرجة الأولى كانت بطليعة المرأة والشبيبة"، مؤكدة "في الفترة الأخيرة العدو يستهدف قياديات ومناضلات ثورة روج آفا مثل استشهاد الشهيدة جيان، وزينب محمد، والكثيرات من المناضلات الأخريات، وذك بغية إفشال هذه الثورة".

ويستمر الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة بقراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن مهام المرأة والفئة الشابة في تنظيم المجتمع وقيادته، والتقرير السنوي لأعمال اتحاد المرأة الشابة، ومناقشة الوضع التنظيمي، على أن يختتم الكونفرانس بانتخاب ممثلات للاتحاد في الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج، وقراءة مقررات الكونفرانس.

(أ ع/ي م)

ANHA