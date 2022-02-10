​​​​​​​انطلاق فعاليات الكونفرانس الثالث لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة

ويحضر الكونفرانس الثالث لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة، نحو 300 عضو/ـة، بالإضافة إلى ممثلين من الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، ومجلس عوائل الشهداء، ومؤتمر ستار، ومجلس سوريا الديمقراطية، والمؤسسات المدنية والاجتماعية لإقليم الجزيرة، وحركة المجتمع الديمقراطي، وقوى الأمن الداخلي.

وستتضمن فعاليات الكونفرانس الثالث لمجلس العدالة، إلقاء كلمات من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، ريما بركات، وباسم الإدارة الذاتية، ومجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار، بالإضافة إلى كلمة باسم اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة.

هذا، ومن المقرر أن تتم قراءة تحليلات القائد عبد الله أوجلان حول أهمية العدالة الاجتماعية، وقراءة التقرير التنظيمي للمجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية والنقاش عليها من قبل الحضور، وانتخاب رئاسة مشتركة جديدة لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة وأعضاء المجلس العام، وإصدار بيان ختامي للكونفرانس.

الكونفرانس بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة افتتاحية من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، ريما بركات، التي رحبت خلالها بالحضور، وقالت: "نجتمع اليوم بهدف تقييم أعمال مؤسسات العدالة لثلاث سنوات، وتبادل الآراء والأفكار والمقترحات والحلول لتطوير نظام العدالة الاجتماعية وتأمين استقلال مؤسسة القضاء لتكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها".

أكدت ريما أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة بالغة الأهمية؛ نتيجة التطورات السياسية والأمنية قائلةً: "هذه المرحلة تتميز بالتعقيد الشديد على الصعيدين السياسي والأمني، خصوصاً ونحن نواجه أعتى قوى الظلام والإرهاب المتمثلة بمرتزقة داعش، وبشكل خاص هجومهم الأخير على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة، وكذلك هجمات الاحتلال التركي على المنطقة الذي يحاول من خلالها النيل من مشروع الإدارة الذاتية وما حققته من مكتسبات ديمقراطية والعيش المشترك وأخوة الشعوب".

تابعت ريما: "هذه المرحلة تستلزم منا المزيد من العمل والجهد لترسيخ الأسس السليمة لمؤسسات العدالة الاجتماعية بهدف المحافظة على حقوق أفراد المجتمع ومكافحة الجريمة ومعالجة أسبابها، وتحقيق العدالة".

وكان الكونفرانس الثاني لمجلس العدالة الاجتماعية قد عقد في إقليم الجزيرة تحت شعار "الحقيقة غايتنا والعدالة طريقنا، وذلك في الـ 30 تشرين الثاني2018 بمركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، واختتم الكونفرانس بانتخاب 27 عضو/ـة لإدارة مجلس العدالة الاجتماعية.

(كروب/ آ)

ANHA