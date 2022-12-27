​​​​​​​انطلاق فعاليات الكونفرانس الأول للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في قامشلو

يعقد في هذه الأثناء، الكونفرانس الأول للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في مدينة قامشلو، وذلك في صالة زانا، بحضور 175 مندوب/ـة عن الأحزاب السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية ووجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية، مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

علقت في الصالة صور القائد أوجلان، وشعار الكونفرانس "حرية القائد آبو ضمان الحل والسلام".

بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، سليمان عيسى أحمد، كلمة الافتتاحية رحب خلالها بالحضور.

وبيّن أن أعمال الكونفرانس والنقاشات ستتطرق إلى "دور المنطقة وتاريخها ودور المرأة، والنقاش حول قضايا الشعوب والأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم أجمع وكيفية حلها وفق فكر القائد أوجلان".

ويتضمن برنامج الكونفرانس، حسب اللجنة التحضرية، محورين؛ الأول أزمة الشرق الأوسط وحل قضايا الشعوب، أما المحور الثاني سيتم النقاش حول المؤامرة الدولية وأهمية الحرية الجسدية للقائد، على أن تختتم فعاليات الكونفرانس ببيان ختامي.

(كروب/آ)

ANHA