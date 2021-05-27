​​​​​​​انطلاق فعاليات الاجتماع التأسيسي لمنبر ضحايا داعش في شمال وشرق سوريا

ونظمت منظمة مبادرة دفاع الحقوقية برعاية المنظمة الحقوقية الألمانية (medico international) ومنظمة كفاح من أجل الإنسانية (fight for humanity) الاجتماع التأسيسي لمنبر ضحايا داعش في شمال وشرق سوريا في صالة عفرين بمدينة قامشلو.

ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماعين عقدا في إقليم الجزيرة والرقة بحضور العديد من ضحايا المرتزقة ووجهاء العشائر وممثلي عن منظمات المجتمع المدني، تمخضت عنهما مسودة للنقاش حولها.

ويهدف المنبر إلى تمثيل صوت ضحايا مرتزقة داعش ومحاسبة المرتزقة على الجرائم البشعة التي ارتكبوها بحق الكثير من الضحايا والمفقودين، بالإضافة إلى تمكين الضحايا (الناجين من مرتزقة داعش) للقيام بدور قيادي في صياغة عدالة انتقالية مجدية حول حقوقهم في سبل الانتصاف الفعالة والحقيقية والجبر العادل

والمنبر هو تحالف لفاعلي المجتمع المدني وروابط ضحايا (الناجين الذين يدعمون الضحايا) ناجي النزاع في شمال وشرق سوريا الذين مازالوا يعانون من الجرائم الوحشية التي ارتكبها مرتزقة داعش وغيرها من أطراف النزاع السوري بسبب عدم وجود أي سبل انتصاف عملية وعادلة.

وحضر الاجتماع ضحايا مرتزقة داعش وذويهم، وممثلين من منظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن منظمة كفاح من أجل الإنسانية (fight for humanity) وذلك عبر نظام أونلاين.

وخلال الاجتماع أوضح مدير منظمة الكفاح من أجل الانسانية، محمد الجي، أن لدى معظم أهالي شمال وشرق سوريا ضحايا لمرتزقة داعش، وقال: "قد تكون درجة التأثر متفاوتة، والبعض من أبناء المجتمع ضحايا مباشرين لمرتزقة داعش ونحن نعلم جيدًا بأنه هناك جهود حثيثة على الصعيد الدولي لإيجاد حل للجرائم التي ارتكبها داعش".

مضيفاً "لا يمكن الوصول إلى الحل السياسي في سوريا والسلام الدائم دون تحقيق العدالة للضحايا والاستماع لصوتهم".

وبيّن الجي بقوله: "نحن نحدد الضحايا من منبرنا هذا، ونتحدث على وجه الخصوص عن ضحايا داعش الإرهابي، وهناك جهود لتنظيم عملية قضائية لإنصاف تنظيم داعش".

وتابع: "هناك مفاوضات ومحادثات كثيفة على مستوى الدول حول إيجاد آلية قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم من قبل تنظيم داعش".

وأكد الجي "نحن منظمة الكفاح من أجل الانسانية وبدعم من منظمة medico international هدفنا إيصال صوت الضحايا، ليجتمعوا عبر هذا المنبر لمناقشة متطلباتهم واقتراحاتهم وكيفية إحقاق حقهم"، مشددًا في ختام حديثه على دعمهم المستمر "لإنشاء المنبر ومتابعة المناقشات والقرارات التي تتمخض عنه".

عرضت بعدها مخرجات اجتماعي إقليم الجزيرة والرقة الذين انعقدا مدينة الرقة والحسكة تحضيرًا للاجتماع التأسيسي لمنبر ضحايا داعش في شمال وشرق سوريا والنقاش عليها من قبل الحضور.

وشدد الحضور على ضرورة دعم كافة الضحايا من الناحية النفسية والاجتماعية.

(س أ/ س ر)

ANHA