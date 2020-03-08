​​​​​​​انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي في الرقة ومنبج

الرقة

وتوافد الآلاف من نساء مدينة الرقة والطبقة إلى مقر الفرقة 17 الواقع شمال الرقة، للاحتفال بيوم المرأة العالمي .

وستستمر الاحتفالية بإلقاء الكلمات منها كلمة باسم المرأة في ساحة الطبقة والرقة، وكلمة باسم مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، وكلمة باسم اتحاد المرأة الشابة ووحدات حماية المرأة.

مترافقة بعروض الفرق الفنية والفنون المسرحية وفرقة توتول للفلكور الرقاوي، وفرقة درة الفرات، وفرقة زهور الطبقة للفنون الشعبية .

وما تزال جموع النساء تتوافد صوب ساحة الاحتفال بالإضافة إلى العديد من المشاركين .

منبج

هذا وتجمّع المئات من نساء مدينة منبج عند دوار عامل النظافة على طريق حلب غربي المدينة، حاملات أعلام مجلس المرأة مع ترديد الشعارات التي تحي مقاومة المرأة الحرة.

وانطلقت المسيرة صوب مجلس العدالة الاجتماعية غربي المدينة للاحتفال هناك.

هذا ومن المقرر إلقاء كلمات في الاحتفالية، وتقديم عروض مختلفة بهذه المناسبة من غناء, ودبكة من الفلكلور الشعبي.

(كروب/س و)

ANHA