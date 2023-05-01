​​​​​​​انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم العمال العالمي في شمال وشرق سوريا

بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف 1 أيار، نظمت حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM، اليوم، في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا فعاليات للاحتفال بيوم العمال العالمي.

الاحتفالات بالمناسبة هذا العام، نُظمت بشكل مركزي في إقليم الجزيرة، ومنبج والشهباء وحلب ودير الزور، لتشهد منذ صباح اليوم الباكر، توجُّه العمال برفقة عوائلهم، والأهالي وممثلي الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الساحات المخصصة للاحتفال.

احتفالية مقاطعة قامشلو المركزية نظمت محمية سد مزكفت في ناحية تربه سبيه، واحتفالية مقاطعة الحسكة في قرية جول بستان، ويحتفل أهالي مدينة منبج وريفها في مرآب بلدية الشعب، وفي مقاطعة عفرين والشهباء في مخيم سردم في ناحية الأحداث التابعة للشهباء، كما ويحتفل أهالي دير الزور في منطقة السبعة كيلو.

وعلّقت في ساحات الاحتفال صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، والأشرطة الملونة المعبّرة عن ألوان الربيع وأعلام مؤسسات المجتمع المدني واتحاد الكادحين.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الاحتفال إلقاء كلمات من قبل حركة المجتمع الديمقراطي TEV DEM، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، واتحاد العمال والكادحين، بالإضافة لتقديم عروض غنائية ودبكات فلكلورية.

ومن المقرر أن يحتفل أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، يوم العمال العالمي، في ساحة الجبانات في القسم الشرقي من الحي، الساعة 17.00.

(كروب/آ)

ANHA