وتقام فعاليات المهرجان في قاعة مركز الثقافة والفن في مدينة منبج بمشاركة نساء من كافة المكونات في المدينة، إضافة إلى وفد من مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في مدينة الرقة ووفد من مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو ووفود من منظمة سارا في إقليم الفرات، بالإضافة إلى حضور سعاد مصطفى، والدة الشهيدة هفرين خلف، ومشاركة من نساء مدينة الطبقة.

وحضرت النساء إلى المهرجان بزيهن الفلكلوري الخاص بالمكون الذي تنتمي إليه، وهو ما أضفى شيئًا من التنوع على فعاليات المهرجان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت استذكارًا للشهداء، ألقت الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن في منبج، روز إسحاق، كلمة باسم اللجنة التحضيرية للمهرجان، باركت فيها إقامة المهرجان وشكرت للنساء حضورهن.

وتحدثت عن الإنجازات التي حققتها المرأة والتي انعكست في هذا المهرجان من تلاحم المكونات والتمسك بالثقافة والتراث القديم.

تلاها تقديم عدة عروض فنية منها فقرة غنائية للفنانة نسرين بوطان التي قدمت أغاني تحيي روح المقاومة والدفاع عن الوطن، وفقرة دبكة قدمتها فرقة الشهيد بوطان تركماني.

وتستمر فعاليات المهرجان اليوم بتقديم عروض الغناء والدبكة لغاية الساعة 15:00، لتُستأنف يوم غد في الساعة العاشرة صباحا في اليوم الثاني والأخير.

(كروب/ج)

ANHA