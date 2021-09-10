​​​​​​​انطلاق دوري لكرة القدم في تل تمر باسم الشهيد ريناس روج

وتحت اسم دوري الشهيد "ريناس روج" الذي استشهد بتاريخ الـ19 من الشهر الفائت إثر استهداف سيارته على طريق علي فرو غربي قامشلو من قبل الاحتلال التركي، انطلق اليوم دوري لكرة القدم في ناحية تل تمر.

وبدأت أولى المباريات بين فريق الحرية الشعبي وفريق تل الورد وسط رفعهم لصورة الشهيد ريناس روج وبحضور العشرات من أهالي ناحية تل تمر.

وبصدد هذا الدوري تحدث لنا أحد المشرفين على تنظيم الدوري محمد عمر محمد وقال: "إن سبب تسمية الدوري باسم الشهيد ريناس روج وذلك وفاء وتخليداً لذكراه وذكرى كافة الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لحماية المنطقة، لأنه بفضلهم نعيش بسلام وحرية اليوم".

ونوه محمد أن الدوري مكون من 20 فريق موزع على 5 مجموعات وسيتم تصنيفها وستتأهل منها أولى ثلاثة مراكز وأفضل مركز رابع إلى دوري الـ 16".

ولفت محمد قائلاً" اليوم كانت مبارة الافتتاحية بين فريق الحرية الشعبي وفريق تل الورد"، وعن أهمية الدوري قال: " إن مثل هكذا فعاليات تعيد الحياة إلى طبيعتها في ظل التشتت والتخوف الذي كان يسيطر على المنطقة".

وختم محمد حديثه قائلاً" الحياة مستمرة ونحن في مواجهة جميع التحديات التي تواجه مدينة تل تمر، ونؤكد للجميع بأننا صامدون والحياة والرياضة مستمرة".

(د أل)

ANHA