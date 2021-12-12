أطلقت لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين / ورش عينو وبالتنسيق مع الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة بطولة رياضية لكرة القدم حملت اسم (العودة) وذلك بملعب المحترفين الكائن جانب دوار الصباغ بمدينة الحسكة , وتستمر البطولة مابين 12 إلى 15 من كانون الأول _ديسمبر الجاري.

وبحسب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العودة بسام كاچو تستمر البطولة التي افتتحت اليوم الى 15 من الشهر الجاري ويشارك فيها 8 فرق تلعب بنظام الاسقاط، والفرق المشاركة هي كل من "دجلة الرياضي، شبيبة الحسكة، واشوكاني، بئر نوح، سري كانيه، شهداء رأس العين، صلاح الدين، و ميتان"

تلاها إلقاء كلمة للجنة المنظّمة للدوري، القاها بسام كاجو وأكد فيها على استمرار النشاطات والفعاليات التي تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لتحرير مدينتهم والعودة اليها ودعما للكفاح بوجه دولة الاحتلال التركي ومرتزقته.

وباسم مهجري سري كانيه كانت الكلمة التي القاها محمود جميل الناطق الرسمي باسم مهجري سري كانيه وقال فيها "نتقدم بالشكر لجميع مؤسسات الادارة الذاتية الداعمة لنا ونحن كمهجري سري كانيه اخذنا على عاتقنا الدفاع عن مدينتا وحقنا بالعودة بكل السبل المتاحة، واطلاق النشاطات الرياضة تعني الحياة واسمينا هذه البطولة بطولة العودة تأكيدا على هذا الحق.

وافتتحت الدورة بركلة من قبل الطفل محمد حميد ابن سري كانية، الذي تعرض لحروق شديدة في جسده إثر تعرضه لقصف بالأسلحة الكيماوية من قبل الاحتلال التركي، وذلك تأكيدا على استمرار الحياة والمقاومة حتى العودة إلى المناطق المحتلة. لتنطلق المباراة بين فريقي سري كانية وميتان، تلاها المباراة الثانية بين فريقي شبيبة الحسكة وشهداء رأس العين.

وستختتم البطولة التي جاءت تأكيدا واصرارا على حق العودة والنضال من اجل استعادة الحقوق، يوم الأربعاء القادم ببيان ختامي حسب ما أفاد به الكابتن بسام كاجو لوكالتنا.

(م ع/ل)

ANHA