​​​​​​​انطلاق أولى فعاليات 8 آذار

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، بمناسبة حلول 8 آذار، أقيمت اليوم في الحسكة والرقة ومنبج ودير الزور عدة فعاليات متنوعة بهذا الخصوص.

الحسكة

ففي مدينة الحسكة، نظم مؤتمر ستار في ناحية الهول بمقاطعة الحسكة محاضرة، وذلك في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي بالناحية، بحضور أهالي الناحية وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تطرقت عضوة مؤتمر ستار في ناحية الهول، هبة أحمد حسن إلى سبب اختيار تاريخ 8 آذار، كيوم عالمي للمرأة، موضحة أنه في مثل هذا اليوم من عام 1857، أعلنت نحو أربعين ألف امرأة من عاملات النسيج إضراباً عن العمل، في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، احتجاجاً على تدني أجورهن، وساعات العمل الطويلة.

وأشارت إلى أن ذلك الإضراب كان أكبر إضراب شهدته البلاد في تلك الفترة، منوهة "ولم تكمل هذه المسيرة طريقها، فما لبث أن قضي عليها بوحشية من قبل الشرطة، بدعم من إدارة المصنع، وبعد ذلك اندلع حريق هائل في المصنع، ولم تتمكن العاملات من إنقاذ أنفسهن من الحريق، كونهن لم يتمكن من عبور الحواجز التي أقيمت أمام المصنع، مما أدى إلى فقدان 129 امرأة لحياتهن بفعل الحريق.

ولفتت هبة أحمد الانتباه إلى اتخاذ النساء في شمال وشرق سوريا من شعار " Jin, Jiyan, Azadî(المرأة، الحياة، الحرية) كشعار أساسي لهن، مضيفة أنه عام 2023 سيكون عام النضال من أجل حرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وحرية المرأة.

الرقة

في السياق، نظم مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الرقة اليوم، حملة لتعليق اليافطات على مداخل المدينة، بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة، شاركت فيها عضوات مجلس المرأة السورية ومجلس إدلب الخضراء وعدداً من مكاتب المرأة في المؤسسات المدنية والعسكرية في الرقة وريفها.

وتضمنت الحملة تعليق يافطات حملت شعار ") "Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية) باللغات العربية والكردية والإنكليزية والسريانية.

حيث عُلّقت 4 يافطات في مدخل الفروسية غرب مدينة الرقة، ومعمل السكر في المدخل الشمالي وجسر المنصور جنوباً وصولاً إلى المدخل الشرقي للمدينة في حي المشلب.

دير الزور

أما في دير الزور، فعقدت لجنة المرأة في المجلس المدني، محاضرة تعريفية بيوم 8 آذار (اليوم العالمي للمرأة)، حضرتها ممثلات عن المجالس المدنية والمحلية والعسكرية.

بدأت المحاضرة التي أقيمت في قاعة المجلس المدني في منطقة السبعة كيلو بدير الزور، بوقوف الحاضرات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة في المجلس التنفيذي بدير الزور، شهناز الهفل، كلمة أكدت فيها أهمية هذا اليوم التاريخي لكافة النساء في العالم.

وأرجعت فضل ما حققته المرأة من مكتسبات إلى القائد عبد الله أوجلان، بقولها: "يرغب القائد أوجلان في رؤية المرأة قوية، تولد كالشمس وتكون صاحبة قوة وإرادة كبيرين".

ونقلت شهناز الهفل عن القائد أوجلان قوله "الشرق الأوسط بحاجة إلى ثورة نساء جذرية"، مؤكدة في ختام حديثها على رفع النساء وتيرة نضالهن لضمان حقوقهن.

هذا وانتهت المحاضرة بعرض سنفزيون عن تاريخ 8 آذار ونضال المرأة.

منبج

وفي مدينة منبج، أطلق مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج، حملة تنظيف وتزيين الدوارات الواقعة في المدينة، شاركت فيها عضوات في المؤسسات المدنية ومجلس المرأة العسكري، وقوى الأمن الداخلي- المرأة، وبلدية الشعب في منبج.

وانطلقت الحملة من دوار عامل النظافة وسط المدينة، سيراً على الأقدام وصولاً إلى دوار السبع بحرات، ودوار الكتب في الجهة الغربية من المدينة، ثم دوار الشهداء في الجهة الجنوبية، ودوار المرأة الحرة شرق المدينة.

حيث اختتمت الحملة بترديد المشاركات ""Jin, Jiyan, Azadî(المرأة، الحياة، الحرية).

(كروب/ي م)

ANHA