​​​​​​​انطلاق أولى دورات اللغة الأرمنية في شمال وشرق سوريا

انطلاقاً من حرية التعلم باللغة الأم في شمال وشرق سوريا، وإيلاء الأهمية للثقافات المختلفة المتعايشة فيها، بدأ اليوم المجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة، بأولى دورات تعليم اللغة الأرمنية، في مدرسة ذات النطاقين.

يخضع للتدريب في الدورة التي ستستمر لـ 3 أشهر متواصلة 25 شخصاً من المكون الأرمني في شمال وشرق سوريا.

هذا وسيتلقى المتدربون دروساً نظرية وعملية، لمدة 4 ساعات يومياً، من الساعة الـ 08:30 صباحاً حتى الساعة الـ 12:30 ظهراً.

في تعليق على أهمية اللغة الأرمنية وغايتها، بينت مدرّسة اللغة الأرمنية، لوسين أرديميان، أن أهمية اللغة الأرمنية تكمن في المحافظة على الثقافة الأرمنية.

مؤكدة أن الهدف من افتتاح الدورة هو تعليم أبناء المكون الأرمني لغتهم الأم، وتأهيل معلمين لتعليم اللغة الأرمنية، استعداداً لإدخالها إلى مناهج الإدارة الذاتية التعليمية.

يشار إلى أن الدورة تضم مسلمين من أصول أرمنية، بحسب عضوة المكتب الإعلامي للمجلس الاجتماعي الأرمني سارة كوركيان.

(بـ ر/أم)

ANHA