​​​​​​​انطلاق عمليات أمنية في بغداد والبصرة

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن “منطقة حسينية المعامل شرق بغداد شهدت استخدامًا خطيرًا للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها، تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء من دون أي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم، حيث عاشت الأسر رعبًا نفسيًّا شديدًا”.

وأضاف البيان أن” الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون، ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها، والحفاظ على أمنهم ومصالحهم، ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجؤوا إلى القضاء وفقًا للقانون، لأن استخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل”.

وتابع أنه” ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت القوات الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقًا للقانون ولفرض الأمن والاستقرار “.

وأشار البيان إلى أن” القطعات المشاركة في العملية الأمنية هي أفواج مِن جهاز مكافحة الإرهاب، وأفواج مِن القوات الخاصة، وقطعات مِن الفرقة المدرعة التاسعة، ومفارز الكلاب البوليسية مِن وزارة الداخلية.”

ولفت البيان إلى أن “قوة أمنية مشتركة نفذت عمليات مداهمة في منطقة الفضيلية لتنفيذ مذكرات قبض على مطلوبين”، مشيرًا إلى أنه” تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب، والمادة 406 (قتل)، وقام أحد المتهمين المطلوبين بفتح النار على القوة الأمنية، ومحاولة الهروب، وتمكنت القوة مِن إلقاء القبض عليه وضبط السلاح المستخدم”.

في بيان آخر لخلية الإعلام الأمني جاء أنه” في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم، شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش، اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

(آ س)