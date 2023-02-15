​​​​​​​انطلاق المظاهرات المنددة بالمؤامرة الدولية في 6 مدن ونواحي بإقليمي الجزيرة والفرات

انطلقت قبل قليل في مدينة قامشلو، ونواحي كركي لكي وديرك بمقاطعة قامشلو ومدينة الحسكة وناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، المظاهرات المنددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، بمشاركة عشرات الآلاف من الأهالي من مختلف المكونات.

وانطلقت المظاهرات الخمس في إقليم الجزيرة تحت شعار "سوف ندمر نظام إمرالي من خلال نضال الشعب".

رفع فيها الأهالي صور القائد ويرددون شعار "تسقط المؤامرة الدولية"، و"تحيا مقاومة إمرالي"، و "لا للعزلة"، و"لا حياة بدون القائد" وسط إغلاق كافة المحال والأسواق في المدن والنواحي الـ 5.

في مدينة كوباني، انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة.

(كروب/ س ر)

ANHA