​​​​​​​انطلاق المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا

يعقد في هذه الأثناء، أعمال المؤتمر الثاني لاتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، في مدينة قامشلو، تحت شعار "المحاماة رسالة ومن صميمها تثبيت قيم المجتمع الطبيعي"، وذلك بمشاركة أكثر من 72 مندوباً ومندوبة من المحامين من شمال وشرق سوريا.

وحضر اليوم الأول للمؤتمر الذي عقد في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، ممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، ومجلس سوريا الديمقراطية، وحركة المجتمع الديمقراطي، وهيئة الداخلية لشمال وشرق سوريا.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، محمد أمين النعيمي، كلمة رحّب فيها بالحضور، وكشف عن برنامج المؤتمر خلال اليومين الأول والثاني.

وعن أهداف المؤتمر، قال عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، محمد أمين النعيمي: "سيتم التركيز على وضع القائد أوجلان والعزلة المفروضة عليه منذ أكثر من 25 عاماً، والعقوبات الانضباطية وحرمانه من قانون "الحق في الأمل"، بالإضافة إلى التركيز على محاكمة مرتزقة داعش وطريقة محاكمتهم".

ستلقى في اليوم الأول، العديد من الكلمات بالإضافة إلى قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان باللغتين الكردية والعربية، والتقارير السنوية، وسيناقش الوضع التنظيمية للاتحاد.

وفي اليوم الثاني من المقرر استكمال النقاش على الوضع التنظيمي والمصادقة على المقترحات الواردة، ليتم بعدها انتخاب الرئاسة المشتركة للاتحاد، وأعضاء لجنة المالية، وأعضاء الانضباط، لينتهي المؤتمر ببيان ختامي.

وعقد المؤتمر الأول التأسيسي لاتحاد المحامين لشمال وشرق سوريا، في 13 نيسان عام 2019، في مدينة كوباني.

(ك آف)

ANHA