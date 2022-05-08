​​​​​​​انطلاق المؤتمر التأسيسي لاتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا

انطلقت قبل قليل أعمال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، وذلك تحت شعار "بالثورة الذهنية نبني مجتمع ديمقراطي واقتصاد مجتمعي"، وذلك بهدف تقييم عمل غرف التجارة في شمال وشرق سوريا، والخروج باتحاد عام لغرف التجارة، وانتخاب رئاسة مشتركة له.

وحضر المؤتمر التأسيسي الذي يعقد في قاعة سردم للثقافة في حي المشيرفة بمدينة الحسكة 200 ممثل وممثلة عن غرف التجارة وهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت أعمال المؤتمر بإلقاء الرئيس المشترك لمكتب التنظيم في حركة المجتمع الديمقراطي، فرحان داوود كلمة رحّب فيها بالحضور معلناً عن انطلاق أعمال المؤتمر، والبدء بتشكيل ديوان المؤتمر.

وحسب برنامج المؤتمر فمن المقرر أن يتم مناقشة التقارير السنوية لغرف التجارة في شمال شرق سوريا، والخروج باتحاد عام لغرف التجارة، والمصادقة على نظام داخلي موحد وانتخاب رئاسة مشتركة للاتحاد، وسينتهي ببيان ختامي".

(ه إ/أم)

ANHA