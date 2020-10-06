​​​​​​​انطلاق المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة في رميلان

وبهدف مناقشة وضع المرأة الشابة وتنظميها وتوعيتها وسبل تطويرها، ووضع برنامج العمل في الفترة القادمة، ومناقشة أساليب الحرب الخاصة التي تنتهجها الدولة التركية على الفئة الشابة في المجتمع، يُعقد في هذه الأثناء، المؤتمر الرابع لاتحاد المرأة الشابة في بلدة رميلان بمقاطعة قامشلو التابعة لإقليم الجزيرة.

وحضر المؤتمر 550 مندوبة من المناطق والمدن والنواحي كافة في غرب كردستان وسوريا، من "منبج، حلب، الشهباء، دير الزور والطبقة"، بالإضافة إلى مشاركة ضيوف من مؤسسات وتنظيمات المرأة في إقليم الجزيرة.

أعمال المؤتمر بدأت بالوقوف دقيقة صمت، وبحسب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فإن البرنامج يتضمن كلمات الضيوف المشاركين في المؤتمر، وقراءة إرشادات القائد عبد الله أوجلان بصدد المرأة الشابة ودورها في المجتمع.

كما سيتم قراءة التقرير السنوي للعامين المنصرمين والوضع التنظيمي لأعمال اتحاد المرأة الشابة في غرب كردستان وسوريا والمناقشة عليه من قبل المندوبات، ومن ثم المصادقة على ميثاق اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، ويليه انتخاب مجلس لاتحاد المرأة الشابة في غرب كردستان وسوريا.

ومن المقرر أن ينهي المؤتمر أعماله بوضع برنامج عمل للفترة القادمة لاتحاد المرأة الشابة.

(ك ع- س ع/س و)

ANHA