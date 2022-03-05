​​​​​​​انطلاق المؤتمر الأول لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

شارك في المؤتمر عدد من مسؤولي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ولجان الصحة في الإدارات السبعة والهلال الأحمر الكردي، وممثلي المنظمات الدولية الصحية العاملة في شمال شرق سوريا مثل أطباء بلا حدود ومنظمة ميدكل.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة ترحيبية باسم هيئة الصحة في شمال شرق سوريا ألقاها الرئيس المشترك للهيئة، جوان مصطفى، والذي رحب في بدايتها بالحضور من جميع المناطق وممثلي المنظمات الصحية.

وأضاف "إننا نجتمع اليوم لبحث أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا والعمل على تطويره على جميع الجوانب".

وذكر أنه رغم ما تتعرض له الإدارة الذاتية من ضغوطات اقتصادية وحصار بالإضافة إلى وباء كورونا الذي شكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على القطاع الصحي والإدارة الذاتية"، وأكد "من خلال هذا المؤتمر سنخرج بمخرجات تدعم أهالي شمال وشرق سوريا على المستوى الصحي وتأمين جمع المستلزمات الطبية لهم".

وتستمر أعمال المؤتمر بكلمة باسم الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا تلقيها الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد.

ومن المقرر أن يتم قراءة تقييمات تتضمن توجيهات الأمة الديمقراطية حول القطاع الصحي، ويتلوها قراءة تقرير لأعمال الهيئة خلال العام الفائت, بالإضافة إلى شرح مسودة القطاع الصحي في شمال وشرق سوريا.

(أ ع/خ)

ANHA