​​​​​​​انطلاق المشاورات اليمنية في الرياض بغياب جماعة أنصار الله

وفي كلمته في افتتاح المشاورات، قال الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، أن "اتفاق الرياض يشكل خريطة طريق في اليمن"، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

واعتبر أن "الحل السلمي هو السبيل الوحيد للأزمة في اليمن"، كما رأى أن "المشاورات اليمنية تمثل منصة لتشخيص الواقع لنقل البلاد من الحرب إلى السلم".

وشدد الحجرف على أن "نجاح المشاورات اليمنية ليس خياراً بل واقع يجب تحقيقه"، مضيفاً:" "نأمل أن تمثل المشاورات فرصة لتحقيق السلام في اليمن".

ولكن جماعة أنصار الله "الحوثي" لا تشارك في هذه المشاورات، إذ أعلنت رفضها المشاركة في المشاورات التي تعقد على الأراضي السعودية، معتبرةً أن السعودية هي طرف في الحرب الدائرة باليمن، وأشارت إلى احتمالية المشاركة لو كانت في بلد آخر من سلطنة عمان أو الكويت التي سبق واحتضنت مشاورات بين الأطراف اليمنية.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى لدى جماعة أنصار الله، محمد علي الحوثي، قد قال إنّ المشاورات اليمنية - اليمينة تعقد "كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول" في اليمن، و"لا تُعقد بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة".

وأضاف الحوثي في تغريدة عبر "تويتر": "الحل قريب جداً -وقد أعلنا مقدماته مراراً- لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه للسلام".

ومن المقرر أن تناقش المشاورات 6 محاور، من بينها العسكرية والسياسية والإنسانية والتعافي الاجتماعي. كما تهدف المشاورات إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.

وكان الحجرف قد أكد في وقت سابق أن دعوة المجلس لعقد المشاورات ليست مبادرة جديدة، وإنما تأكيدٌ على أن الحل بأيدي اليمنيين، داعياً جميع أطراف الصراع اليمني إلى المشاركة في هذه المفاوضات، والدخول في مفاوضات سلام بمشاركة الأمم المتحدة وبدعم خليجي.

واستجابةً للدعوة المقدمة من أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، أعلن التحالف العربي وقف العمليات العسكرية في اليمن اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم تزامناً مع انطلاق المشاورات.

ورحبت الأمم المتحدة بالوقف المؤقت للعمليات العسكرية من جانب الأطراف المتحاربة في اليمن ودعتها للتعاون "دون شروط مسبقة" مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

هذا وكانت جماعة أنصار الله "الحوثي" أيضاً أعلنت السبت المنصرم، تعليق الهجمات بالطائرات المسيّرة وبالصواريخ على السعودية لمدة ثلاثة أيام. وقالت إن القرار يشمل جبهات اليمن أيضاً.

وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، على تويتر، إنهم مستعدون "لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي ودائم".

(ل د)