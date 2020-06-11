​​​​​​​انطلاق المرحلة الثانية من المباحثات الكردية-الكردية

عقدت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، اليوم، اجتماعها الاعتيادي في مقر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مدينة قامشلو، لمناقشة التطورات الحاصلة بصدد المباحثات الكردية- الكردية.

وبحسب الأمين العام للاتحاد الليبرالي الكردستاني فرهاد تيلو فإن المرحلة الثانية من المباحثات الكردية- الكردية بدأت، وقال: "تم عقد اجتماع بين لجنة أحزاب الوحدة الوطنية الكردية والمجلس الوطني الكردي، أمس الأربعاء، وتم النقاش على بعض النقاط، وبشكل عام لا توجد خلافات كبيرة، ويمكننا اعتباره الاجتماع الأول للمرحلة الثانية من المباحثات".

فرهاد تيلو لم يكشف فحوى اللقاء ولا النقاشات التي دارت بين الطرفين، إلا أنه أشار إلى أنهم لم يناقشوا بعد النقاط الأساسية التي من المقرر التباحث بصددها في المرحلة الثانية، وقال: "سيتم النقاش بصددها في الاجتماعات القادمة".

تيلو بيّن أن الاجتماع عقد بحضور القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ووليام روبك المستشار الأمريكي ضمن قوات التحالف الدولي.

يذكر أنه أعلن 25 حزباً وحركة سياسية في روج آفا تشكيل مظلة سياسية بهدف توحيد الصف الكردي أطلق عليها اسم "أحزاب الوحدة الوطنية الكردية". تم انتخاب ٧ أشخاص من بينهم كلجنة ستشارك في المباحثات مع القوى الكردية بهدف توحيد الصف الكردي ضمن مناطق شمال وشرق سوريا.

(ب ح- ه ح/أ ب)

ANHA