لتشجيع الأطفال على القراءة وتهيئتهم ليكونوا كتّاب المستقبل، أطلقت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة مع لجنة الأدبيات مسابقة للأطفال للمرة الأولى بعنوان "كاتب المستقبل"، وتحت شعار "غرسة اليوم شجرة الغد".

وكانت هيئة الثقافة قد قامت بتوزيع الكتب مجاناً على المشاركين الذين سجّلوا أسماءهم, وشمل هذا الاختبار الذي أقيم اليوم في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، فقط الفئة العمرية من 10 إلى 14 عاماً.

وتضمنت المرحلة الأولى الاستماع إلى الأطفال الذين تحدثوا عن مضمون الكتب التي اختاروا قرائتها.

وبعد دخول المتسابق المرحلة الثانية، يُطلب منه تلخيص مضمون ما قرأه خلال أسبوع، بشرط ألّا يتجاوز عدد الكلمات للفئة العمرية الأولى 500 كلمة، وللفئة العمرية الثانية 750 كلمة، ويتم التقييم من قبل اللّجنة حول مدى فهمهم وأسلوب الكتابة.

وبعد تجاوز المتسابق المرحلتين الأولى والثانية يُطلب منه كتابة نصّ إبداعي من نتاجاته (قصة قصيرة – قصيدة - خاطرة) وقراءته أمام اللّجنة لمعرفة مستويات المتسابقين وتحديد الفائزين.

والجدير بالذكر أنّه غداً ستبدأ مسابقة الفئة العمرية الثانية من 14 إلى 18 عاماً في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.

(س أ/إ)

ANHA