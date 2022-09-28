​​​​​​​انطلاق الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين في مقاطعة الشهباء

بمشاركة المئات من عضوات اتحاد المرأة الشابة والمؤسسات والاتحادات المدنية في مقاطعة الشهباء، انطلق اليوم الأربعاء، الكونفرانس الثاني لاتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، وذلك في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء

زينت الصالة بصور القائد عبد الله أوجلان، وشهداء مقاومة العصر، وقوات الدفاع الشعبي (HPG)، وأعلام اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية، كما عُلقت يافطات كتب عليها "بروح شبيبة فيان ونوجيان سنحقق حرب الحرية والانتصار"، و"بروح حرب الشعب الثورية سنقاوم ضد كافة المخططات الاحتلالية"، و"بروح المرأة الشابة سنحرر القائد".

انطلق الكونفرانس بوقوف المشاركات دقيقة صمت، ثم تم تشكيل الديوان من قبل الإداريتين في الاتحاد، زلال محمد، وليلى مصطفى، والعضوة جودي علي.

ثم قرأت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، أمينة حج عبدو، تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن دور المرأة المؤثر في إدارة المجتمع في ظل الذهنية الذكورية التي أحكمت قبضتها على المجتمع، وما يقع على عاتقها لكسر أغلال الاستعباد والتخلص من سياسة الإنكار، وتغيير نظرة المجتمع نحوها، والتشديد على ضرورة رفع سوية النضال والكفاح للتخلص من هذه السياسات الإقصائية والذهنية الذكورية.

تلاه مناقشة عضوات الديوان، المستجدات السياسية والأحداث والتطورات التي تعصف بالمنطقة في الفترة الأخيرة، وما تتطلبه المرحلة الراهنة، والتمسك بخيار المقاومة، بالتأكيد على تطوير مفهوم حرب الشعب الثورية ضد المخططات الاحتلالية على المنطقة.

هذا، وتستمر أعمال الكونفرانس بقراءة تقرير أعمال اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين خلال العامين الماضيين.

(آ ر/ي م)

ANHA