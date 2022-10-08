​​​​​​​انطلاق الكونفرانس التاسع لمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة

يعقد في هذه الأثناء، الكونفراس التاسع لمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، وذلك في قاعة سردم للثقافة والفن، بحضور ممثلات عن التنظيمات النسائية في إقليم الجزيرة "مؤتمر ستار، مجلس المرأة السورية، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مكاتب ومجالس المرأة في المؤسسات المدنية والاجتماعية، وقوات حماية المجتمع ـ المرأة، ومجلس المرأة لعوائل الشهداء، ومندوبي الإدارة الذاتية، وأمهات السلام، اتحاد المرأة السريانية، واتحاد المرأة الأرمنية، وحزب سوريا المستقبل والأمهات الوطنيات.

وزينت الصالة بصور شهيدات حركة المرأة (الإداريتان في مؤتمر ستار هند الخضير وسعدة الهرماس، القيادية في وحدات حماية المرأة جيان تولهلدان، والرئيسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح زينب محمد، والشابة الكردية التي قتلت على يد السلطات الإيرانية، جينا أميني)، ويافطات كتب عليها "المرأة حياة حرية"، "شهادتكم إنما تزيدنا إصراراً على مواصلة نضالنا النسائي"، "كلنا جينا أميني".

ويتضمن الكونفرانس، حسب اللجنة التحضرية، تقييم الوضع السياسي، عرض سنفزيونين اثنين، يعرض أحدهما تقييمات القائد أوجلان بشأن قضية المرأة، فيما يتناول الآخر أعمال مؤتمر ستار خلال العامين المنصرمين، وقراءة الوضع التنظيمي، ووضع المرأة، على أن يختتم الكونفرانس بإجراء انتخابات إدارية لمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة.

يشار إلى أن فعاليات الكونفرانس مستمرة بعرض السنفزيون وقراءة أعمال مؤتمر ستار خلال العامين المنصرمين.

(كروب/ي م)

ANHA