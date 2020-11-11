وواكبت المفاوضات تدابير أمنية مشددة للجيش و"اليونيفيل"، حيث سُيّرت دوريات مكثفة في منطقة الناقورة، وشوهدت دوريات بحرية لسفينة عسكرية لـ "اليونيفيل" مقابل الناقورة.

وقدّم الوفد اللبناني على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقًا لقانون البحار المعترف به، ويتشبث بحقه من مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومترًا مربعًا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.

ونقلت قناة الـ MTV اللبنانية، عن خبراء أنّ "مفاوضات ترسيم الحدود، اليوم، حاسمة، فإمّا أن تتوقف في حال تعقدت الأمور أو أن تستمرّ في حال الوصول إلى بوادر إيجابية".

(ز غ)