​​​​​​​انطلاق الاستشارات النيابية اللبنانية.. حكومة اختصاصيين من 20 وزيرًا!

وترأس النائب جبران باسيل وفد تكتل "لبنان القوي" إلى الاستشارات، وأكثر من سبب دفعه لترؤس التكتل، منها حركة الاتصالات والمساعي التي نجحت في ترتيب جو معيّن للاجتماع مع الحريري.

وأكدت أوساط مطلعة لدى الرئيس الحريري أن عملية التأليف لن تكون طويلة واذا تيسرت الأمور فيمكن للحكومة أن تولد في غضون أسابيع قليلة.

وكشفت أن التصور الأولي عند الحريري هو حكومة اختصاصيين من ٢٠ وزيراً، والأرجح أن تكون بنكهة سياسية.

وقال الرئيس نجيب ميقاتي: "بحثت مع الرئيس المكلف في شكل الحكومة القادمة وشددت على أن تكون من ذوي الاختصاص والخبرة وأن يكون فريق العمل متجانساً".

وتمنّى الرئيس تمام سلام أن "تنتهي الاستشارات اليوم بأجواء إيجابية وبناءة في ظل المبادرة الفرنسية من خلال حكومة إنقاذ قادرة على تطبيق الإصلاحات".

وبدوره، شدّد نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي على أن "المطلوب هو حكومة اختصاصيين مستقلة ومن الضروري التركيز على التضامن الوزاري، وسيكون المجلس النيابي الساحة التي يصار فيها إلى دراسة القوانين وتسهيل استصدارها".

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون والحريري أمس دخل في شكل الحكومة من دون الدخول بأسماء أو حقائب معينة.

وكذلك لفتت إلى أن جو الاجتماع كان إيجابياً، وضع خلاله عون، الحريري في صورة أبرز الإصلاحات المطلوبة وفي مقدمها التدقيق الجنائي.

(ز غ)