​​​​​​​انطلاق الاجتماع الثاني للجنة صياغة العقد الاجتماعي مع مجالس ومؤسسات مقاطعة الحسكة

بدأت قبل قليل، أعمال الاجتماع الثاني للجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، في مقاطعة الحسكة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي من المقرر أن تعقد في المقاطعة، استكمالاً لشرح العقد لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، عقب اجتماعها الأول الذي عقد مع مجلس المدينة وناحية الهول الخميس المنصرم.

وتناقش لجنة صياغة العقد الاجتماعي خلال الاجتماع، مسوّدة العقد مع الرئاسات المشتركة وأعضاء المجالس والكومينات في أحياء مدينة الحسكة، وإداريي وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المدينة.

وانطلق الاجتماع الذي حضره العشرات، إلى جانب أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا آلدار خليل، أكرم محشوش، جورجيت برصوم، بقراءة مسوّدة العقد الاجتماعي.

وتهدف لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في مرحلتها الجديدة من صياغة العقد، وعبر هكذا اجتماعات إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من المؤسسات والمجالس، وشرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، لشرح مضمون مسوّدة العقد، واستقبال الآراء والمقترحات لتضمينها ضمن مسوّدة العقد قبل رفعها للتصديق عليها من قبل المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(أم)

ANHA