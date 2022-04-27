​​​​​​​انطلاق الاجتماع الرابع للجنة صياغة العقد الاجتماعي في مقاطعة الحسكة

وانطلق قبل قليل في المركز الثقافي بناحية الدرباسية، الاجتماع الرابع للجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا مع مجالس ومؤسسات مقاطعة الحسكة، لمناقشة مسوّدة العقد.

ويأتي هذا الاجتماع، ضمن سلسلة الاجتماعات التي من المقرر أن تعقد في المقاطعة، استكمالاً لشرح العقد لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.

ويشمل اجتماع اليوم مناقشة مسوّدة العقد من قبل لجنة صياغة العقد الاجتماعي، مع الرؤساء المشتركين لمجالس البلدات" تل كرمة، قرمانة، غنامية، سيكر" والكومينات في ناحية الدرباسية، والرؤساء المشتركين لمؤسسات الناحية.

وبدأ الاجتماع المنعقد بقراءة ديباجة مسوّدة العقد الاجتماعي، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي "أكرم حسو، الهام عيسى مطلي، ثابت جوهر".

هذا وكانت اللجنة قد ناقشت المسوّدة خلال اجتماعات 3 سابقة مع مجلس مقاطعة الحسكة، وكومينات ومؤسسات ناحية الهول في الـ 14 من نيسان الجاري، ومجالس وكومينات ومؤسسات مدينة الحسكة في الـ 16 من الشهر نفسه، ومع مجالس وكومينات ومؤسسات ناحية الشدادي في الـ ١٨ من الشهر نفسه ايضا.

وتهدف لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا في مرحلتها الجديدة الثالثة من صياغة العقد، وعبر هكذا اجتماعات إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المؤسسات والمجالس، وشرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا، لشرح مضمون مسوّدة العقد، واستقبال الآراء والمقترحات.

(أ ح/أم)

ANHA