​​​​​​​انطلاق الاجتماع الخماسي بخصوص سوريا في عمان

وحسب ما نقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق فإنه: "انطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمّان؛ لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً".

ويشار إلى أن اللجنة منبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 14 نيسان الجاري؛ لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وسبق أن رجحت مصادر مطلعة، تشكيل لجنة عربية في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن على عقده بعد عيد الفطر، وذلك لبحث "حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أعلن مطلع العام الجاري، وجود مبادرة أردنية لإيجاد "حل سياسي" للأزمة السورية، وأوضح، بعد لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن في عمّان، أن المبادرة تنطلق من دور عربي مباشر، وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية.

وكان قد اتفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة 14 نيسان المخصص لبحث إعادة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على إبعادها، على ضرورة لعب "دور قيادي عربي" في جهود إنهاء الأزمة في سوريا، حسبما أفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان، مضيفة أن الوزراء أكدوا أيضاً على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية"، إلا أنه لم يحسم عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

(د ع)