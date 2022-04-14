​​​​​​​انطلاق الاجتماع الأول للجنة صياغة العقد الاجتماعي مع مجالس مدن ونواحي مقاطعة الحسكة

انطلقت قبل قليل، في صالة اجتماعات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، فعاليات الاجتماع الأول للجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا مع مجلسي "مدينة الحسكة، وناحية الهول"، ضمن سلسلة الاجتماعات التي من المقرر أن تعقد في مقاطعة الحسكة لمجالس مدن ونواحي المقاطعة، من قبل اللجنة المصغرة.

حضر الاجتماع عضوا اللجنة المصغرة آلدار خليل وأكرم محشوش، إلى جانب الرئاسات المشتركة لمجلسي مدينة الحسكة وناحية الهول، وأعضاء المجلسين، وبعض من الشخصيات العشائرية والاعتبارية في المنطقتين.

بدأ الاجتماع الذي ينعقد في هذه الأثناء مغلقاً أمام وسائل الإعلام، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، لتُقرأ بعدها مسوّدة العقد الاجتماعي المصاغة من قبل اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا.

وحسب برنامج الاجتماع، سيتم قراءة كافة أبواب العقد المؤلفة من 99 مادة، وسيتم الاطلاع على اقتراحات المجتمعين على كل مادة في العقد، ورفعها عبر تقرير مفصل لاجتماع اللجنة المصغرة لصياغة العقد، لدراستها وإضافتها.

يأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تضمين مقترحات جميع فئات المجتمع ضمن مسودة العقد الاجتماعي الذي من المقرر أن يطرح للتصويت في المجلس العام للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في موعد لم يحدد بعد.

(أم)

ANHA