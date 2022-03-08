​​​​​​​انطلاق احتفالات اليوم العالمي للمرأة في شمال وشرق سوريا وحلب ومنبج وإقليم عفرين - تم التحديث

تشهد شمال وشرق سوريا ومدينة حلب ومنبج وإقليم عفرين احتفاليات باليوم العالمي للمرأة تحت شعار " معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا".

الحسكة

بدأت احتفالات اليوم العالمي للمرأة في مقاطعة الحسكة في ساحة السد الغربي بمدينة الحسكة، وساحة مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تل تمر، وساحة مركز الشبيبة الثورية السورية في الدرباسية.

قامشلو

أما في ناحيتي كركي لكي وتل كوجر بمقاطعة قامشلو، فكان الاحتفال مركزياً في ملعب رميلان، وفي مدينة قامشلو بملعب هيثم كجو وانطلقت الاحتفالات بمشاركة آلاف النساء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية والأهالي، للمشاركة في الاحتفال في يوم الـ 8 من أذار تحت شعار " معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا".

وزينت ساحات الاحتفال بأعلام مؤتمر ستار وقوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي وقوى الأمن الداخلي وصور شهيدات وحدات حماية المرأة، بالإضافة إلى صور القائد عبدالله أوجلان، ويافطات كتب عليها " المرأة الثورية تناضل حتى الحرية".

بدأت الاحتفالات بالوقوف دقيقة الصمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ففي ناحية كركي لكي رحبت الإدارية في مؤتمر ستار كركي لكي، سميرة يوسف بالضيوف وهنأت كافة نساء العالم بهذه المناسبة، ثم تم الاستماع لتقييمات القائد أوجلان حول دور المرأة في المجتمع وضرورة تنظيم صفوفها لخلق مجتمع ديمقراطي حر.

ويتضمن برنامج الحفل كلمة لعوائل الشهداء في ناحية تل كوجر، وحزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري. وسيتمر الحفل بتقديم فقرات غنائية ومسرحية.

أما في مدينة قامشلو فبدأت الاحتفالية بعرض كرنفال من قبل فرقة سردم، وإلقاء بيان باسم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، قرئت من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، ابتسام الحسين، والتي هنأت منصة الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكدت أن نضال المرأة في جميع أنحاء العالم لتحقيق الحرية ضد المفاهيم السلطوية، تعتبر ركيزة أساسية للنضالات التي تخوضها شعوب العالم من أجل الحرية والعدالة والمساواة.

وبعدها تم قراءة رسالة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، والتي هنأت جميع نساء العالم وبالأخص نساء شمال وشرق سوريا بهذه المناسبة، وجددت عهدها لجميع النساء الباحثات عن الحرية والمساواة، وكافة الشهيدات، والنساء في المناطق المحتلة بمواصلة النضال حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.

ومن المقرر أن يقدم كل من (فرقة تل براك الموسيقى، الفنانة نسرين بوطان، فرقة دليلى الموسيقى) عدة فقرات غنائية شعبية وثورية، بالإضافة إلى تقديم دبكة فلكلورية كردية من قبل فرقة كوجرات.

حلب

انطلقت منذ صباح اليوم احتفالية نظمها مؤتمر ستار تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

توجهت الآلاف من نساء حيي الشيخ مقصود والأشرفية مع مختلف انتماءاتهم من عرب وكرد وسريان وتركمان، صِغاراً وكباراً مرتديات الزي الفلكلوري، إلى ساحة الاحتفالية الواقعة في منطقة الشقيف التابعة لحي الشيخ مقصود في حلب.

وزُين مسرح الاحتفالية ببالونات وعُلقت عليها أعلام وحدات حماية المرأة والشعب وصور القائد عبد الله أوجلان وصور شهيدات أفغانستان ومجزرة كوباني وغيرها اللاتي تركنًّ بصمتهن في مسيرتهن النضالية ولافتة كتبت عليها "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا".

هذا ومن المُقرر بحسب الجهة المنظمة أن يكون برنامج الاحتفالية على الشكل الآتي: "ثلاث كلمات تُلقى من قِبل وحدات حماية المرأة ومجلس المرأة السورية ومؤتمر ستار، كما ستؤدي فرق تابعة لمركز الهلال الذهبي عروض غنائية وفقرات فنية".

كوباني

تقام في هذه اللحظات احتفالية للاحتفاء بقدوم الثامن من أذار اليوم العالمي للمرأة في مدينة كوباني تحت شعار "معاً سنحمي ثورتنا ونحرر أراضينا".

ويحضر الاحتفالية المئات من أهالي مقاطعة كوباني في غابة كوباني غربي المدينة.

وبدأت الحفلة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن المقرر أن تتم إلقاء عدة كلمات خلال الاحتفالية منها كلمة منسقية مؤتمر ستار وكلمة لوحدات حماية المرأة.

كما ستقدم العديد العروض الغنائية والمسرحية خلال الاحتفالية.

تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحمي أرضنا" انطلقت فعاليات الاحتفال اليوم العالمي بتقديم عدة عروض والقاء الكلمات، وذلك في خط المحترق قرية طوق الخليل جنوب غرب مدينة منبج.

منبج

انطلقت فعالية المهرجان الرابع للمرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. توافدت ألاف النساء من مناطق الطبقة، الرقة، كوباني ومن مدينة منبج من كافة المكونات وعضوات المؤسسات المدينة والعسكرية والمؤسسات الخاصة بالمرأة لقرية طوق الخليل للمشاركة في المهرجان، مرتديات زيهن الفلكلوري.

وبدأت الفعاليات بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقت عضوة مكتب تجمع نساء زنوبيا في منبج هالة علوان كلمة باسم المكتب قالت فيها " الثامن من آذار جاء ثمرة لنضالات ومقاومات عظيمة لملايين النساء الكادحات في مختلف أنحاء العالم".

وأضافت "بهذه المناسبة نحيي القائد عبدالله أوجلان الرفيق الأول والحقيقي للمرأة وصاحب فلسفة الحياة الحرة على أساس حرية المرأة هي حرية المجتمع عندما قال "قرن الواحد والعشرين سيكون قرن حرية المرأة".

وأنهت حديثها بالقول "ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا هي ثورة كل النساء لذلك علينا جميعاً كتنظيمات نسائية التكاتف والتلاحم من أجل تحقيق أهدافنا المشروعة وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة".

الشهباء

انطلقت الاحتفالية في قرية علوشة في ناحية الأحداث التابعة لمقاطعة الشهباء.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم صعدت عضوات حركة الهلال الذهبي لمقاطعة عفرين على خشبة المسرح وأدت أغنية ثورية.

تلا ذلك الاستماع إلى تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن المرأة ودورها في مناهضة النظام الذكوري القائم على السلطة.

ولا تزال الاحتفاليات مستمرة بإلقاء الكلمات والعروض الفنية.

(ف)

ANHA