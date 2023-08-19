​​​​​​​انطلاق أعمال اليوم الثاني من المؤتمر النسائي الإقليمي

يواصل مؤتمر "تجارب الحركات النسائية في الخروج من الأزمات"، أعماله في اليوم الثاني والأخير، والذي ينظم على مدار يومي الجمعة والسبت (18-19 آب الجاري)، في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت عنوان "على هدى: المرأة، الحياة، الحرية"، بحضور 80 ناشطة من 10 دول عربية وأفريقية ووفد من شمال شرق سوريا وشنكال.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني والأخير، جلسة هي الثالثة على مدار يومين، وتدار من قبل الباحثة المختصة في دراسات المرأة والسلام والأمن، الدكتورة مي عجلان.

وتتركز محاور الجلسة على "أطروحات رفيق درب المرأة القائد عبد الله أوجلان في مسيرة حرية المرأة"، و "الوضع القانوني والممارسات اللاإنسانية المطبقة على المفكر أوجلان في سجن إمرالي".

لتختتم الجلسة بمحور أخير بعنوان "ما العمل لنتغلب على نظام التعذيب السائد في إمرالي؟".

فيما من المقرر أن يختتم المؤتمر أعماله اليوم السبت، ببيان ختامي وكلمة الختام.

(كروب/ي م)

ANHA