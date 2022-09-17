​​​​​​​انطلاق أعمال اليوم الثاني لملتقى قامشلو التشاوري

وتستمرأعمال اليوم الثاني "لملتقى قامشلو التشاوري" الذي نظمته اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية، في مدينة قامشلو، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات والملتقيات التشاورية التي تعقدها اللجنة؛ بهدف البحث وتبادل الآراء عن أهمية الهوية الوطنية السورية الجامعة التي ستكون الممهّد الأول للتصدي للهجمات الخارجية، والتحضير لإطلاق حوار شامل لحل أزمة البلاد.

ويضم الملتقى التشاوري المنعقد في صالة زانا بمدينة قامشلو، نحو 80 مندوباً وشخصية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا عامة، من سياسيين ومثقفين ودبلوماسيين وكتاب ونشطاء، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية.

وبحسب اللجنة التحضيرية، فسيتم في اليوم الثاني والأخير للملتقى، تقديم ورقة اللا مركزية من قبل عضو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، خلف داوود، والناشطة النسائية نهلة علي، من ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرين للنقاش حول أهمية اللا مركزية لمستقبل سوريا.

وبعد الانتهاء من النقاش، ستبدأ جلسة الطاولة المستديرة؛ لبلورة ما تم التوافق عليه من قبل الحاضرين من الملتقى خلال النقاشات التي دارت بينهم على مدار يوميين متتالين، لتنتهي ببيان ختامي.

(كروب/آ)

ANHA