​​​​​​​انطلاق أعمال المؤتمر التاسع لـ PYD

انطلقت أعمال المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD تحت شعار "بروح حرب الشعب الثورية سندحر الاحتلال ونبني سوريا الديمقراطية"، في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، وفق لنظامها الداخلي الذي ينص على انعقاد المؤتمر كل عامين.

ويشارك في المؤتمر ٧٠٠ مندوباً من أعضاء ومكاتب وممثليات الحزب في شمال وشرق سوريا وكردستان وأوروبا، وفقا للجنة التحضيرية.

ويحضر المؤتمر المنعقد في صالة سردم الثقافية بمدينة الحسكة، المزينة بصور القائد عبد الله اوجلان، وصور الشهداء، وأعلام حزب الاتحاد الديمقراطي PYD العشرات من ممثلي أكثر من ٣٢ حزب وتجمع سياسي كردي.

يحضر أيضاً، العشرات من ممثلي الأحزاب السياسية العربية والسريانية ومؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا برئاسة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي بيريفان خالد، وعدد آخر من المسؤولين، والرئاسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، وروكن أحمد.

وبحسب اللجنة التحضيرية فان برنامج المؤتمر سيتناول على مدار يومين، الكلمة الافتتاحية باسم الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD وكلمة باسم مؤسسة جرحى الحرب، وكلمة لمجلس عوائل الشهداء لشمال وشرق سوريا، وكلمة لمؤتمر ستار، وقراءة تقرير الدورة الفائتة، ومناقشة النظام الداخلي للحزب والمصادقة عليه، لينتهي بانتخاب رئاسة مشتركة ومجلس للحزب.

(أم/م)

ANHA