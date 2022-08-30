​​​​​​​انطلاق أعمال المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية بمدينة الحسكة

يشارك في المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية في المجلس الاجتماعي الأرمني المنعقد على مستوى شمال وشرق سوريا، ما يقارب 150 مندوبة، بالإضافة إلى ممثلات عن التنظيمات والاتحادات النسائية في شمال وشرق سوريا.

علقت في صالة المؤتمر صور الشهداء، ويافطات كتب عليها "المرأة الأرمنية ضد العنف والظلم"، وأخرى تؤكد على أن المرأة الأرمنية تسعى إلى "خلق المساواة في المجتمع".

بدأت أعمال المؤتمر بوقوف المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة المجلس الاجتماعي الأرمني، لوسين أردنيان، كلمة الافتتاحية رحبت خلالها بجميع الحضور، ومشاركتهم في المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية في شمال وشرق سوريا.

وحسب برنامج المؤتمر، فإنه سيتم إلقاء عدة كلمات أبرزها لعضوتي المجلس الاجتماعي الأرمني لوسناك كافوريان وأربي كسريان، وعضوة كتيبة الشهيد نوبار أوزنيان، هاياستان بربارة.

وبحسب اللجنة التحضيرية للمؤتمر فإنه من المزمع مناقشة مسوّدة النظام الداخلي لاتحاد المرأة الأرمنية الذي من المقرر الإعلان عنه في المؤتمر، والخروج بتوصيات وبيان ختامي.

فيما تستمر أعمال المؤتمر بعرض سنفزيون عن أعمال المرأة الأرمنية ضمن المجلس الاجتماعي الأرمني خلال الأعوام السابقة، وإلقاء الكلمات.

(كروب/ي م)

ANHA