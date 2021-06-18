​​​​​​​انطلاق أعمال المؤتمر الأول لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا

وتحت شعار "باتحاد المعلمين سنبني اتحاد الشعوب"، بدأت أعمال مؤتمر المعلمين الأول في شمال وشرق سوريا في قاعة سردم الكائنة في حي المشيرفة بمدينة الحسكة التابعة لمقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، و200 من المعلمين/ ـات، ووفد لأمهات السلام قادم من أوربا.

وبحسب اللجنة التحضرية تتضمن أعمال المؤتمر كلمة تلقيها عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي تاز باشا، إضافة إلى كلمة هيئة التربية والتعليم يلقيها رجب المشرف، وكلمة باسم أمهات السلام تقدمها الأم دلشا.

وسيتم فيما بعد قراءة التقرير السنوي لاتحاد المعلمين في شمال وشرق سوريا. وفي ختام المؤتمر سيتم انتخاب الرئاسة المشتركة للاتحاد.

(س ر)

ANHA