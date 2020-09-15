​​​​​​​انطلاق أعمال الكونفرانس الثالث لمؤتمر ستار في  إقليم عفرين

بمشاركة 160 ممثلة من كافة المؤسسات وعضوات مؤتمر ستار، عضوة منسقيه مؤتمر ستار في روج آفا داليا حنان، وعضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي هدية يوسف انطلقت اعمال الكونفراس الثالث لمؤتمر ستار في إقليم عفرين.

اعمال الكونفراس تعقد في صالة ميتان بناحية الأحداث في مقاطعة الشهباء، والتي زينت بصور المناضلات الثلاث "ساكينة جانسيز، ليلى شايلماز، فيدان دوغان"، وصور هفرين خلف، زهرة بركل.

بدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تم تعين ديوان لمتابعة أعمال الكونفرانس مؤلفة من ثلاثة أشخاص.

القت بعدها عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا داليا حنّان كلمة ترحيب وحيّت النساء الحاضرات و قالت: "إننا نخوض نضاليين ومقاومتين، نضال ومقاومة للعودة إلى الوطن و دحر الإرهاب، ومقاومة ضد الذهنية السلطوية التي تحاول فرض سيطرتها على إرادة المرأة في جميع أسس الحياة".

وأضافت: إننا نعلم بأن الدولة الرأسمالية شنت العديد من المؤامرات على إرادة المرأة التي تحاول بكافة الوسائل من كسر إرادتها، وعلى هذا الأساس يتطلب منا أن نقوي إرادتنا وننمي روح التعاون بين بعضنا البعض لنستطيع حماية وطننا ونضمن العودة إلى ديارنا".

في ختام الكلمة أشارت داليا حنان: "مؤتمر ستار تأسست في ظروف صعبة وعصيبة، إلا أنها استطاعت أن تصل صوتها وتنظم أكبر قدر من النساء وتصل إلى مستوى مرموق في تنظيم المرأة".

أيضًا ألقيت كلمة من قبل رئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا جيهان خضرو وباركت الكونفرانس على كافة النساء والمناضلات وقالت: "مشروع مؤتمر ستار مشروع وطني وهو نتيجة لإيمان المرأة بقدراتها لإنقاذ الوطن من الأزمة الاليمة في سوريا، إننا نمر بمرحلة حساسة في شمال وشرق سوريا وما زال هناك تحديات وصعوبات نوجهها كمشروع الإدارة الذاتية، لكن إرادتنا ومواصلة عملنا سيكون ردًا والصمود أمام هذه الصعوبات".

وتابعت: نحن النساء شمال وشرق سوريا قادرات على قضايانا بأنفسنا ولا نحتاج لأيادي خارجية لحل قضايا شمال وشرق سوريا لأننا إصرار بالحفاظ على مكتسبات قدرات المرأة ".

ومن ثم قرئ التقرير السنوي لعامين لأعمال مؤتمر ستار في مقاطعة الشهباء من قبل العضوة أرمانج ساريا.

هذا ومن المزمع أن يستمر أعمال الكونفرانس إلى ساعات المساء، وبحسب البرنامج سيتم تقيم الوضع السياسي والمراحل التي توصلت إليها ثورة شمال وشرق سوريا من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو، وتقييم الوضع التنظيمي للمؤتمر وأخذ المقترحات، وتشكيل منسقية مؤتمر ستار جديدة.

(ل ش- م ح/س و)

ANHA