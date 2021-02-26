​​​​​​​انطلاق أعمال الكونفرانس الخامس لأكاديميات المجتمع الديمقراطي

وانطلقت أعمال الكونفرانس الخامس لأكاديميات المجتمع الديمقراطي في قاعة مبنى المجلس التشريعي في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

ويشارك في الكونفرانس الخامس 90 مندوب/ة من جميع أكاديميات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي والذي يبلغ عددها 22 أكاديمية في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى مشاركة وفود من "مؤتمر ستار، لجنة الاقتصاد، أكاديميات العلوم الاجتماعية، إدارة الجامعات روج آفا، مجلس العدالة الاجتماعية، حزب الاتحاد الديمقراطي، هيئة الصحة للإدارة الذاتية، قوات حماية المجتمع، قوى الامن الداخلي، واتحاد الشبيبة الثورية وحركة المجتمع الديمقراطي".

الكونفرانس بدأ بالوقوف دقيقة صمت، وانتخاب الديوان لإدارة اعمال الكونفرانس من المشاركين، ومن ثم قرأت المتحدث باسم لجنة البحوث في اكاديميات المجتمع الديمقراطي إبراهيم أسعد وباللغة الكردية من قبل الإداري في قسم البحوث آرام كوجر تحليلات القائد عبد الله اوجلان عن أهمية انشاء الاكاديميات لتنمية فكر المجتمع وتطويره

جاء فيه:" هناك ثلاث ركائز أساسية لنظام الأمة الديمقراطية: مجتمع ديمقراطي وبيئي، واقتصادي، يعد تنفيذ الاحتياجات الفكرية وآمال هذا النظام هي المهمة الأساسية الرائدة، لهذا من الضروري انشاء اكاديميات هذا النظام بمستوى وعدد مناسبين، فكما أن الكوادر الاكاديمية لا معنى لها بدون أسس الحداثة الديمقراطية، فإن أسس الحداثة الديمقراطية لا معنى لها بدون الكوادر الاكاديمية، فإن التكاتف والكمال شرط أساسي للبقاء والنجاح".

ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، كلمة، بارك فيها انعقاد الكونفرانس الخامس لأكاديميات المجتمع الديمقراطي، متمنياَ بتحقيق المزيد من التطور والنجاح في مجال الأكاديميات والتدريب الفكري خلال الأعوام القادمة".

حسو أكد خلال حديثه أن الرقي وتطوير المجتمعات يظهر من خلال خضوعها إلى التدريبات الفكرية الصحيحة والديمقراطية "والمثال على ذلك أبناء شمال وشرق سوريا الذي عانوا من أفكار سلطوية واستبدادية "، وأضاف "بفضل أكاديميات المجتمع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا وبفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله اوجلان أصبح المجتمع في حالة من الوعي والتقدم وبات يدرك ما يجري من حوله من سياسيات".

حسو نوه إلى أن حكومة دمشق إلى الآن لا تعترف بمشروع الأمة الديمقراطية وثورة شمال وشرق سوريا كون المجتمع قد شهد تحولاً فكرياً كبيراً تخالف سياساته وأفكاره الاستبدادية التي بنيت على حكم النفس والذات.

وأشار حسو في حديثه إلى أهمية التدريب في شمال وشرق سوريا قائلا:" إن القائد عبد الله اوجلان حث على ضرورة التدريب وإنشاء الاكاديميات الفكرية لبناء مجتمع ديمقراطي في عموم مناطق شمال وشرق سوريا لتطويره، وإدارة أنفسهم بأنفسهم ".

وفي ختام حديثه أكد الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو على ضرورة افتتاح اكاديميات جديدة والاستمرار في تنظيم دورات تدريبية لتطوير فكر المجتمع.

هذا ويستمر الكونفرانس بقراءة تقرير أعمال الأكاديميات على مدار عامين والنقاش، كما سيعرض النظام الداخلي ومخطط العمل المقبل للنقاش عليه وإقراره.

هذا وتعدّ أكاديميات المجتمع الديمقراطي التي افتتحت في مناطق شمال وشرق سوريا بشكلٍ تدريجي منذ 6 نيسان 2013، من أحد أهم المؤسسات الفكرية والاجتماعية في المنطقة، ويتمكن عبرها أبناء المنطقة من تطوير الفعاليات والأنشطة التنويرية وفق مبادئ المجتمع الديمقراطي.

(كروب/م ح)

ANHA