​​​​​​​انطلاق أعمال الجلسة الـ 4 للجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا

انطلقت قبل قليل، في مدينة الحسكة، أعمال الجلسة الرابعة للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، لاستكمال أعمال اللجنة، في مناقشة مسوّدة العقد، بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 158عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

وشكلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 15 من شهر تموز من العام المنصرم 2021، لجنة مصغرة، مؤلفة من 30 عضو/ة، للعمل على إعداد مسوّدة للعقد، ومناقشتها ضمن اللجنة الموسعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا.

وستتناول الجلسة الـ 4 مناقشة 23 بنداً متبقياً في العقد الاجتماعي، حسب ما أفاد به عضو اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، محمد أحمد لوكالتنا على هامش أعمال الجلسة.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الجلسة الـ 4 للجنة الموسعة، ليومين متتالين.

(ه إ/أم)

ANHA