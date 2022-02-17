​​​​​​​انطلاق أعمال الاجتماع السنوي للشبيبة الثورية السورية في إقليم الجزيرة

وانطلقت اليوم في مدينة الحسكة أعمال الاجتماع السنوي لحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الجزيرة، بهدف مناقشة وتقييم أعمال وفعاليات الحركة في الإقليم خلال العام المنصرم، ووضع خطة عمل حسب ما أشار إليه المشاركون.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد في هذه الأثناء، في صالة رشو بمدينة الحسكة، تحت شعار "هلموا إلى معركة الحرية"، 200 عضو/ة من الشبيبة الثورية السورية في إقليم الجزيرة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم اختيار 3 من الشبيبة لتسيير أعمال الاجتماع الذي يستمر مغلقاً أمام وسائل الإعلام.

وحسب البرنامج، سيستمر الاجتماع يوماً كاملاً، وستشمل أعماله قراءة التقرير السنوي لحركة الشبيبة الثورية السورية، ومناقشته، وتقييم أعمال الحركة خلال العام الفائت، وسبل الوقوف على الأخطاء، ووضع خطة عمل جديدة للعام القادم.

يتبع...

(م ع/أم)

ANHA