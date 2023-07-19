​​​​​​​انطلاق 6 احتفاليات في شمال وشرق سوريا

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا، اليوم (19 تموز 2023) احتفاليات شعبية، في الذكرى الـ 11 لثورة 19 تموز، التي بدأت من كوباني وانتشرت في الجزيرة وعفرين حتى وصلت تباعاً إلى منبج والطبقة والرقة ودير الزور.

بعد توجُّه الأهالي إلى مراكز الاحتفال، وهم يرتدون، وخاصة النساء أزياءهن القومية، بدأت الاحتفاليات بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وشهدت ساحات الاحتفالات، تعليق صور القائد عبد الله أوجلان وصور شهداء ثورة الـ19 تموز بين عسكريين ومدنيين، وغعلام حركة المجتمع الديمقراطي، وإعلام مؤسسات الإدارة الذاتية، والأحزاب السياسية.

كما وزينت بلافتات حملت شعار الاحتفالات "بروح ثورة 19 تموز سنحرر القائد عبد الله أوجلان ونرسخ الأمة الديمقراطية"

كوباني

ويحتفل الآلاف من أهالي إقليم الفرات بالذكرى السنوية الـ 11 لانطلاقة ثورة 19 تموز، في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني.

وستلقى فيها 3 كلمات؛ باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ومؤتمر ستار، والمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات.

تقدّم بعدها عروض فنية وراقصة من قبل الفرق التابعة لحركة الهلال الذهبي ومركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني.

قامشلو

ويحتفل الآلاف من أهالي مدينة قامشلو ونواحي عامودا وتربه سبيه وتل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، على أرض ملعب الشهيد هيثم كجو.

وفي الاحتفالية تلقى كلمتان باسم الإدارة الذاتية ومؤتمر ستار، وستقدم فرقة الشهيدة زيلان التابعة لمركز الثقافة والفن بناحية الدرباسية، وفرقة الشهيدة ساكينة التابعة للهلال الذهبي والفنان باران دلبهار عروضهم الغنائية.

الحسكة

وبدأت الاحتفالية في حديقة 4 نيسان الواقعة في حي المشيرفة بمدينة الحسكة، بحضور الآلاف من أهالي الحسكة وناحية تل براك.

وتلقى في الاحتفالية كلمتان باسم الإدارة الذاتية، ومؤتمر ستار.

وستقدّم في الاحتفالية عروض موسيقية من قبل فرقة سردم، بالإضافة إلى عروض غنائية من قبل فرقة تولهدان والفنان فرهاد مردي وطلب خليل.

ديرك

وفي ديرك تقام الاحتفالية في حديقة دجلة، بمشاركة أهالي المدينة وقرى الكوجرات. وتلقى فيها كلمتان باسم الإدارة الذاتية ومؤتمر ستار.

والعروض فهي لفرقتي الفتيريا والشهيد سرحد للغناء، والفنان حسن ديركي والفنانة سوزدار عفرين.

كركي لكي

أما في كركي لكي تقام الاحتفالية في صالة مركز الحماية الجوهرية في ناحية كركي لكي، بمشاركة المئات من أهالي الناحية وناحيتي جل آغا، وتل كوجر، وتلقى فيها كلمتان باسم الإدارة الذاتية ومؤتمر ستار.

أما العروض فهي لفرق جودي ويك بار وعزيز عرب للغناء، والفنان رضوان ديركي.

الطبقة

ونظمت الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة الاحتفالية في صالة الاتحاد الرياضي في المدينة، كذلك احتفالية

وتلقى فيها ٣ كلمات، وهي باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، وتجمّع نساء زنوبيا، ووحدات حماية المرأة، لتُقدم بعدها ٥ فقرات غنائية لفنانين من الطبقة ومنبج.

الرقة والشهباء والدرباسية والشدادي

وأقيمت قبل سويعات من الآن، 4 احتفاليات في الرقة (في الملعب البلدي في الساعة 17:00) والشهباء (في قرية معراته في الساعة 17:00) والدرباسية (في حديقة الشهيدة زفين في الساعة 17:00) والشدادي (في حديقة القائد في الساعة 18:00).

حلب

وستقام الاحتفالية في حلب في منطقة الجبّانات التابعة للقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، في الساعة 20:00، وستلقى فيها كلمتان؛ باسم مؤتمر ستار، وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

أما العروض الفنية، فتقدمها ٤ فرق للغناء الفلكلوري، اثنتان منهما من مقاطعة الشهباء، وعرض للرقص الفلكلوري.

(كروب/ س ر)

ANHA