​​​​​​​انتخابات مبكرة في أرمينيا، ومطالبات دولية بتوضيح دور تركيا في الاتفاق الأخير

وقال ساركسيان في بيان: "نظراً للوضع الراهن وضرورة الخروج منه بكرامة والإصغاء إلى مطالب المجتمع، من الواضح أنه من أجل حماية البلاد من الاضطرابات، ستكون الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان) لا مفر منها".

وطالب الحكومة الحالية بوضع خريطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً لإطلاق الإجراءات الدستورية التي ستسمح بإجراء الانتخابات المبكرة، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أعقاب توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان اتفاق وقف إطلاق النار مع أذربيجان بوساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إلى هذا قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده وفرنسا تنتظران من روسيا توضيحات بشأن دور تركيا في الاتفاق الأخير في قره باغ.

وأفاد المسؤول أن وزيري خارجية أمريكا وفرنسا عقب محادثاتهما، بحثا بالتفصيل الوضع في قره باغ، وبصفتهما رؤساء لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد تبادلا وجهات النظر، وأكدا التزامهما بدورهما كرئيسين مشاركين في مجموعة مينسك ... وثمّنا الإجراءات التي اتخذتها روسيا، والتي أدت إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "لكننا نعترف أيضاً بوجود العديد من القضايا التي يحتاج الروس لتوضيحها، مثل معايير الاتفاق، بما في ذلك دور تركيا".

وتوصلت كل من أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية، في الـ9 من تشرين الثاني الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ، نص على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

(س ر)