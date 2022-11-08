​​​​​​​انتخابات التجديد النصفي الأميركية...استفتاء على حكم بايدن

تجري اليوم انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وهي انتخابات تُجرى بعد سنتين من انتخاب الرئيس، وتسمح بتجديد جميع مقاعد مجلس النواب، بالإضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وقد تؤثر نتائجها بشكل مباشر على برنامج عمل ساكن البيت الأبيض في بقية عهدته الرئاسية.

وفي منتصف ولاية الرئيس الأميركي المقدرة بـ4 سنوات يعود الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم وبعض أعضاء مجلس الشيوخ وتقويم سياسة الرئيس المنتخب، في ما يشبه "استفتاءً جديداً"، ويتم تجديد مجلس النواب بالكامل مرة كل سنتين، كما يتم تجديد مجلس الشيوخ بمقدار الثلث.

وفي السياق عقد الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب مسيرات انتخابية متنافسة يوم أمس، مع دخول الانتخابات التي ستعيد تشكيل الكونغرس يوم حملتها الأخير.

وفي خطاب له، وصف بايدن الانتخابات بأنها "نقطة تحول" ستحدد شكل السنوات العشرين القادمة. وقال للناخبين في كلية سارة لورانس إنهم يختارون بين "رؤيتين مختلفتين جوهرياً لأميركا".

وفي غضون ذلك كان سلفه في البيت الأبيض، دونالد ترامب، في ميامي حيث تحدث لأكثر من ساعة، وهاجم الديمقراطيين لقيادتهم البلاد نحو "الشيوعية".

وقال ترامب للجمهور: "يريد الديمقراطيون تحويل أميركا إلى كوبا شيوعية أو فنزويلا اشتراكية".

كما واصل ترامب التلميح إلى أنه قد يترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، وطلب من الناخبين أن "يترقبوا" تجمعه الانتخابي يوم الإثنين في أوهايو.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين من المرجح أن يخسروا أغلبيتهم في مجلس النواب.

ومن المحتمل أن تعتمد السيطرة على مجلس الشيوخ على نتائج السباقات المتقاربة للغاية في ولايات بنسلفانيا، جورجيا، ونيفادا.

ويقول الخبراء إنه تم بالفعل الإدلاء بأكثر من 40 مليون صوت خلال فترة التصويت المبكر حتى الآن، ما يتجاوز العدد الإجمالي للأصوات المبكرة في عام 2018.

وعادةً ما تستغرق بطاقات الاقتراع عبر البريد وقتاً أطول في الفرز مقارنة بالأصوات التي يتم الإدلاء بها شخصياً.

(م ش)