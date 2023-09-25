​​​​​​​انتخاب رئاسة مشتركة لمنسقية جامعات شمال وشرق سوريا ومخرجات أخرى

تحت شعار "المعرفة هي إدراك الذات وإدراك الذات هو الوجود"، وبحضور شخصيات أكاديمية وممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، وهيئة التربية ومندوبين عن مجالس الجامعات، انعقد الاجتماع الموسع الثالث لجامعات شمال وشرق سوريا يوم الجمعة الفائت.

وتضمّن الاجتماع، الذي استمر على مدار 3 أيام متواصلة، قراءة تقرير منسقية الجامعات، وتقييم المشاركين جميع الأعمال الإدارية والأكاديمية، وأعمال مجلس المرأة، ونشاطات مجلس الطلبة، وكذلك مناقشة برامج الدراسات العليا خلال العامين المنصرمين.

وعلى ضوء العوائق الإدارية والعلمية وضرورات المرحلة المقبلة، تم قراءة الأنظمة الداخلية وإجراء التعديلات اللازمة عليها وفقاً لاقتراحات وتوصيات الحضور.

وتمخّض الاجتماع عن جملة من المخرجات:

1 التركيز على الدور الرائد للجامعات في التعايش بروح ومفهوم الأمة الديمقراطية، واحتضان التنوع الثقافي والفكري والعرقي واللغوي لجميع مكونات المنطقة.

2 التأكيد على أن التطور الأكاديمي والإداري والتنظيمي لمجلس المرأة له انعكاسات إيجابية على سيرورة التقدم والتطور العام في الجامعات، ومتابعة النضال ضد التعصب الجنسوي في العمل الأكاديمي.

3 التعبير عن إرادة مجلس الطلبة من خلال حضور ممثليه، الذين أبدوا بمداخلاتهم عن سمات جيل جديد واعٍ يأخذ المكانة الفعالة في مستقبل الجامعة.

4 التأكيد على دور ومهام الجامعة في بناء مجتمع أخلاقي وسياسي في ظل الوضع العالمي الراهن، وبيان ضرورة ريادة الجامعات الحرة والديمقراطية في حل المشاكل الشائكة والشائعة.

5 تقييم ومناقشة مدى تطبيق أسس الجامعة المجتمعية، وضرورة الاعتماد على معايير ومقاييس المجتمع الديمقراطي عند وضع الخطط والاستراتيجيات.

6 توسيع دائرة الاهتمام بالجانب البحثي لحل مشاكل المجتمع المحلي، وتقوية العلاقات والروابط مع المؤسسات الأخرى.

7 توجيه الجامعات التي تعتمد التدريس باللغة الكردية؛ لإطفاء اهتمام أكبر لعملية ترجمة المراجع والمصادر والمقررات العلمية، بهدف إغناء المكتبة الكردية وتلبية المتطلبات اللغوية للطلبة المستجدين.

8 التركيز على ضرورة تقوية العلاقات الدبلوماسية مع المؤسسات والجامعات الدولية، وزيادة الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز أعمال ونشاطات الجامعات.

9 التأكيد على رفع سوية التنسيق مع المؤسسات التربوية والتعليمية للمُضِي معاً في التقدم العلمي.

10 انتخاب شيندا داوود وخليل علي، للرئاسة المشتركة لمنسقية جامعات شمال وشرق سوريا.