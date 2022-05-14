​​​​​​​انتخاب محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد اليوم، بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وعقد المجلس اجتماعاً اليوم، في قصر المشرف بأبو ظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم، بموجب المادة 51 من الدستور، انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكانت قد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات يوم أمس، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

(م ش)