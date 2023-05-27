​​​​​​​انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد المثقفين

عقد اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، أمس الجمعة، كونفرانسه الخامس بمشاركة 90 مندوباً، في صالة جامعة روج آفا في مدينة قامشلو، بحضور ممثلي الإدارة الذاتية، وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، ومجلس عوائل الشهداء والعديد من المثقفين.

وأُغلق الكونفرانس أمام الإعلام، بعد إلقاء الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين، آناهيتا سينو والرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو لكلماتهما، ليُختتم لاحقاً بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية؛ وهم كل من (عبود مخصو، وآناهيتا سينو، وروكَن سلو، وعبد الوهاب بيراني وياسين مشايخ".

ومن المقرر أن يُنتخب الرئيسان المشتركان للاتحاد من أعضاء الهيئة الإدارية.

(س ب/ر)

ANHA