​​​​​​​انتحار شابتين إيزيدتين في مخيمات دهوك

وأقدمت شابتان نازحتان، تبلغان من العمر (15عامًا) و(22عامًا)، أمس الإثنين، على الانتحار في محافظة دهوك.

وعُثر على جثمان الشابة البالغة من العمر (15عامًا)، مساء أمس، داخل سكنها في مجمع شاريا ذات الأغلبية الإيزيدية، جنوب مركز مدينة دهوك، ونُقل الجثمان إلى قسم الطب العدلي في دهوك.

كما عُثر على جثمان الشابة المطلقة والبالغة من العمر (22عامًا)، في خيمتها، صباح أمس الإثنين، في مخيم أسيان للنازحين، الواقع في قضاء شيخان شرق دهوك، ونُقل الجثمان إلى قسم الطب العدلي في مستشفى آزادي بمحافظة دهوك.

والجدير بالذكر أن البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، قد استلم الناجية الإيزيدية "عاصمة جاسم خدر"، البالغة من العمر (٢٠عامًا)، وذلك من مركز قوى الأمن الداخلي للمرأة في إقليم الجزيرة، لإعادتها إلى ذويها.

وأعاد البيت الإيزيدي، حتى الآن، مئات الناجيات الإيزيديات، ممن تم سبيهن على يد مرتزقة داعش، عند هجومه على شنكال في آب 2014، إلى ذويهن.

(س ر)