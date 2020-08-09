​​​​​​​انتحار امرأة بطلق ناري في كوباني

أقدمت إحدى النساء وتدعى "ح خ" والبالغة من العمر 30 عامًا، على الانتحار بإطلاق النار على رأسها، باستخدام سلاح كلاشينكوف، عقب خلافٍ أسري اليوم الأحد.

وبحسب المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي، فقد فرضت الأجهزة الأمنية في المدينة طوقًا أمنيًّا حول المنزل، فيما تستمر التحقيقات مع بعض من أقرباء الضحية حول تداعيات الحادثة.

وسجلت مدينة كوباني ارتفاعًا ملحوظًا في حالات انتحار أو قتل النساء، وبحسب إداريات في مؤتمر ستار(منظمة نسائية) فإن المدينة قد شهدت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة 7 حالات قتل وانتحار للنساء بالإضافة إلى هذه الحالة.

(ز س/ج)

ANHA